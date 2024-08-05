Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кафельников заявил об идеальности организации Олимпиады в Париже

Кафельников: оценю организацию Олимпиады на пять баллов по пятибалльной системе

close
100%
РИА Новости

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, который посетил Париж во время летних Олимпийских игр — 2024, высоко оценил организацию турнира. Его слова приводит Sport24.

«В каждой стране все ощущается одинаково. Везде праздник, и в Париже тоже. У меня лично никаких трудностей не было там. Я не сталкивался ни с кражами, ни с чем-то еще. Оценю организацию Олимпиады на пять баллов по пятибалльной системе. В Париже все идеально», — заявил Кафельников.

Летние Олимпийские игры — 2024 в Париже часто подвергаются критике — в том числе, из-за церемонии открытия и загрязнения воды в Сене. Самого Кафельникова Кафельникова представили как нейтрального спортсмена в трансляции Олимпиады-2024 в Париже.

4 августа, после победы серба Новак Джоковича на теннисном олимпийском турнире в одиночном разряде, телеканал Eurosport показал графику, в которой было показано, кто становился чемпионом Олимпийских игр в этой дисциплине. Напротив победителя Игр 2000 года в Сиднее Евгения Кафельникова был зеленый флаг нейтральных спортсменов с подписью AIN (Athletes Individuels Neutres).

Ранее организаторы Олимпиады ошиблись при награждении с двумя бронзовыми призерами.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами