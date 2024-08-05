Кафельников заявил об идеальности организации Олимпиады в Париже

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, который посетил Париж во время летних Олимпийских игр — 2024, высоко оценил организацию турнира. Его слова приводит Sport24.

«В каждой стране все ощущается одинаково. Везде праздник, и в Париже тоже. У меня лично никаких трудностей не было там. Я не сталкивался ни с кражами, ни с чем-то еще. Оценю организацию Олимпиады на пять баллов по пятибалльной системе. В Париже все идеально», — заявил Кафельников.

Летние Олимпийские игры — 2024 в Париже часто подвергаются критике — в том числе, из-за церемонии открытия и загрязнения воды в Сене. Самого Кафельникова Кафельникова представили как нейтрального спортсмена в трансляции Олимпиады-2024 в Париже.

4 августа, после победы серба Новак Джоковича на теннисном олимпийском турнире в одиночном разряде, телеканал Eurosport показал графику, в которой было показано, кто становился чемпионом Олимпийских игр в этой дисциплине. Напротив победителя Игр 2000 года в Сиднее Евгения Кафельникова был зеленый флаг нейтральных спортсменов с подписью AIN (Athletes Individuels Neutres).

Ранее организаторы Олимпиады ошиблись при награждении с двумя бронзовыми призерами.