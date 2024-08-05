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Канчельскис: «Зенит» уже можно поздравить с чемпионством

Канчельскис заявил, что «Зенит» выиграет чемпионат России в сезоне-2024/25

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что петербургский «Зенит» здорово начал сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) и предрек команде победу в этом розыгрыше чемпионата. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Наверное, лучший старт для «Зенита» и российского футбола. Есть уверенность. Хорошо провели подготовку к сезону. Правильная трансферная политика, менеджмент поработал здорово. Вот вам и результат. Уже можно поздравить «Зенит» с чемпионством», — заявил он.

3 августа «Зенит» в рамках третьего тура РПЛ обыграл «Ростов». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. «Зенит» одержал третью победу подряд с разницей забитых и пропущенных мячей 13:0. Ранее петербуржцы в гостях обыграли «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счетом 4:0.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». У обоих клубов на данный момент по девять очков в турнирной таблице. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, набрав за 30 туров 57 баллов. Для петербургского клуба сезон начался раньше, подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России, одолев «Краснодар».

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал о главных неожиданностях третьего тура РПЛ.

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