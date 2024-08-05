Провалившая гендерный тест боксерша потребовала перестать оскорблять ее

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф из Алжира устала получать оскорбления в свой адрес и потребовала прекратить это. Она также призвала прекратить травлю и следовать Олимпийской хартии. Слова спортсменки приводит New York Post.

«Необходимо воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это несет последствия, серьезные последствия. Это может уничтожить человека», — заявила Хелиф.

6 августа в полуфинале соревнований по боксу на Олимпиаде-2024 алжирка встретится с представительницей Таиланда Джанджи Суваннапхенг.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее Томас Бах назвал неприемлемой критику в адрес Хелиф.