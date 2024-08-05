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В СВР рассказали, кто курирует проект США против российского спорта

СВР: Родченков и Соболевский курируют проект США против российского спорта

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РИА Новости

Кураторами проекта США против российского спорта являются бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Главная трудность — фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия безоговорочно доминировала десятилетиями. Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать собственное воображение», — сообщает ведомство.

В пресс-службе уточнили, что по замыслу США материалы должны убедить болельщиков в том, что мощь и красота российских спортсменок — лишь результат применения чудодейственных препаратов и обман.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российских фигуристов не пригласили для вручения медалей Олимпиады-2022.

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