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Американское издание обвинило Россию в гендерном скандале на Играх

AP: за гендерным скандалом в боксерском турнире Олимпиады стоит Россия

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imane_khelif_10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

В издании AP появилась заметка о том, что за гендерным скандалом на женском олимпийском боксерском турнире стоит Россия.

В заметке подчеркивается, что боксерши Линь Юйтин и Иман Хелиф провалили гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, который проводился под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым.

Автор статьи считает неслучайным тот факт, что Хелиф провалила тест после того, как одолела российскую непобедимую боксершу Азалию Аминеву. Хелиф была дисквалифицирована, а Аминева вновь стала непобедимой.

«Весь мир бокса уже научился ожидать чего угодно от руководящего органа, в котором доминируют русские. IBA в прошлом году получил беспрецедентное наказание в виде постоянного отстранения от Олимпиады», — говорится в статье.

В материале утверждается, что Кремлев выдвинул дополнительные обвинения в адрес Юйтин и Хелиф в том, что они являются мужчинами, но не предоставил доказательств.

Ранее провалившая гендерный тест боксерша вышла в полуфинал Олимпиады.

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