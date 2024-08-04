Тарасова поздравила Андрееву и Шнайдер с серебром Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила теннисисток Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебром парного олимпийского турнира, передает Sport24.

«Это один из немногих случаев, когда мы в теннисе с медалями. Разве это плохо? Конечно, могли бы завоевать и золото, но так сложилось. Я поздравляю наших девочек», — сказала Тарасова.

В финальном поединке россиянки уступили дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Андреева и Шнайдер добыли для России первые медали парижской Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее французская теннисистка предрекла Андреевой большое будущее.