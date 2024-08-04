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Провалившая гендерный тест боксерша вышла в полуфинал Олимпиады

Провалившая гендерный тест боксерша Юйтин вышла в 1/2 финала Олимпиады

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Peter Cziborra/REUTERS

Тайваньская боксерша Линь Юйтин, провалившая на чемпионате мира 2023 года гендерный тест, вышла в полуфинал летних Олимпийских игр — 2024 в Париже в весовой категории до 57 кг.

На стадии четвертьфинала 28-летняя Линь Юйтин боксировала против представительницы Болгарии Светланы Станевой и победила единогласным решением судей (5:0).

Юйтин является одной из двух участниц женского боксерского турнира Олимпиады, которых дисквалифицировали на чемпионате мира в 2023 году из-за повышенного уровня тестостерона, но допустили на Игры в Париже по решению Международного олимпийского комитета.

В такой же ситуации оказалась представительница Алжира Иман Хелиф. 3 августа она выиграла поединок в категории до 66 кг у представительницы Венгрии Анны Хамори единогласным решением судей (29-26, 29-27, 29-27, 29-27, 29-27).

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее Томас Бах назвал неприемлемой критику в адрес провалившей гендерный тест боксерши из Алжира.

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