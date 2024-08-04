Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» и «Спартак» не могут договориться по Соболеву

Переговоры «Зенита» и «Спартака» по Соболеву зашли в тупик

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» не могут договориться по трансферу нападающего красно-белых Александра Соболева, форвард далек от переезда в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зенит» не собирается улучшать предложение по покупке Соболева, переговоры между клубами сейчас не ведутся. Активность в переговорном процессе проявляет только агент Павел Андреев», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

23 июля стало известно, что форвард отстранен от тренировок с основной командой. Соболев пропустил матч второго тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

«Спартак» на старте нового сезона потерпел поражение от «Оренбурга» и обыграл подмосковные «Химки». На счету «Зенита» три победы — над самарскими «Крыльями Советов», казанским «Рубином» и «Ростовом».

Ранее вероятный переход Соболева в ЦСКА восприняли на ура.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами