«Зенит» и «Спартак» не могут договориться по Соболеву

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» не могут договориться по трансферу нападающего красно-белых Александра Соболева, форвард далек от переезда в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зенит» не собирается улучшать предложение по покупке Соболева, переговоры между клубами сейчас не ведутся. Активность в переговорном процессе проявляет только агент Павел Андреев», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

23 июля стало известно, что форвард отстранен от тренировок с основной командой. Соболев пропустил матч второго тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

«Спартак» на старте нового сезона потерпел поражение от «Оренбурга» и обыграл подмосковные «Химки». На счету «Зенита» три победы — над самарскими «Крыльями Советов», казанским «Рубином» и «Ростовом».

Ранее вероятный переход Соболева в ЦСКА восприняли на ура.