Легкоатлетка принесла Доминике первую в истории олимпийскую медаль

Легкоатлетка Теа Лафонд победила в тройном прыжке на Олимпиаде в Париже и завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль. Об этом сообщает РИА Новости.

30-летняя спортсменка установила национальный рекорд, показав результат 15,02 м. Второе место заняла представительница Ямайки Шаника Рикеттс (14,87). Тройку призеров замкнула американка Жасмин Мур (14,67).

Накануне легкоатлетка Жюльен Альфред, представляющая сборную Сент-Люсии, выиграла золото Олимпиады на дистанции 100 м у женщин. Эта награда стала первой в истории страны на Олимпийских играх.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее 55-летняя всадница из Германии стала восьмикратной чемпионкой ОИ.