Французская теннисистка предрекла Андреевой большое будущее

Бывшая французская теннисистка Амели Моресмо заявила, что россиянку Мирру Андрееву ждет большое будущее. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Мирра мне нравится, она отлично играет. — Уверена, что у нее большое будущее и на этом турнире, и в карьере, — сказала Моресмо.

В финале олимпийского турнира Андреева и Шнайдер сыграют против итальянской пары Ясмин Паолини/Сара Эррани.

В предыдущем раунде россиянки обыграли испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес со счетом 6:1, 6:2.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в теннисе с 1992 года.