Тренер «Динамо» призвал «Акрон» не опускать руки

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка призвал тольяттинский «Акрон» не опускать руки. Он отметил, что уважает стиль команды Заура Тедеева, и добавил, что они еще найдут свое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова тренера бело-голубых передает «Матч ТВ».

«Хочу выразить уважение «Акрону». Год назад эта команда играла в хороший футбол и продолжает это делать сейчас. Не защищаются в девять человек, не ставят автобус. Они обязательно найдут свое место в РПЛ, им не надо опускать руки, надо смотреть вперед», — заявил Личка.

«Динамо» обыграло «Акрон» в матче третьего тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Луиса Чавеса на девятой минуте игры. Преимущество бело-голубых во втором тайме удвоил Ярослав Гладышев, забивший с передачи Даниила Фомина на 58-й минуте.

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