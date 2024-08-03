Американские бегуны установили мировой рекорд на Олимпиаде

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4×400 метров, которая прошла на Олимпийских играх в рамках квалификации.

Сборная США выступила в составе Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмон и Кейлин Браун. Они пробежали дистанцию с результатом 3 минуты 7,41 секунды.

До этого забега мировой рекорд составлял 3.08,80. Он был установлен американцами в августе 2024 года.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее австралийская пловчиха установила олимпийский рекорд.