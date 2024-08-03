Бах назвал неприемлемой критику в адрес провалившей гендерный тест боксерши из Алжира

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) назвал неприемлемый критику в адрес алжирской боксерши Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест, но была допущена к соревнованиям, передает RT.

«Мы готовы прислушаться к определенным мнениям. Но мы не будем участвовать в политически мотивированной культурной войне. Такая повестка полностью неприемлема», — сказал Бах.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее итальянская боксерша извинилась перед Хелиф.