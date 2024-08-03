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Миранчук не станет в США таким же великим, как Овечкин, заявил эксперт

Экс-хоккеист Бахмутов заявил, что Миранчук не станет такой легендой, как Овечкин

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Atlanta United

Бывший российский хоккеист и тренер Игорь Бахмутов заявил, что футболист Алексей Миранчук, который этим летом перешел в американский клуб «Атланта Юнайтед», не сможет стать такой же спортивной легендой для США, как хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Слова Бахмутова приводит Legalbet.

«Вряд ли Миранчук станет таким же великим в Америке, как Овечкин. По уровню мастерства наши футболисты не дотягивают до хоккеистов.

Я сам люблю футбол и играл в него. Наверное, лет в 15 я лучше играл в футбол, чем в хоккей. Но на дистанции потом хоккеисты берут мастерством. Нам жизнь показывает, сколько в НХЛ наших ребят играет и сколько в Америке или Европе наших футболистов», — сказал Бахмутов.

В данный момент в сильнейшей лиге мира — НХЛ — выступают более 50 хоккеистов из России.

Что касается американской футбольной лиги (MLS), то Миранчук стал первым россиянином, подписавшим контракт с клубом из этого чемпионата.

С 2020 по 2024 год 28-летний полузащитник выступал за итальянскую «Аталанту» и выиграл в ее составе Лигу Европы.

Ранее «Динамо» предложило контракт легенде «Реала».

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