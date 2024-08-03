Переход скандального игрока «Спартака» в ЦСКА восприняли на ура

Бывший главный тренер московских ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов положительно оценил возможный трансфер 27-летнего нападающего красно-белых Александра Соболева в стан армейцев. Слова Тарханова приводит Legalbet.

«Меня бы не удивил переход Соболева в ЦСКА. У армейцев сейчас тяжело с нападающими — есть Тамерлан Мусаев и легионеры, но ушел Федор Чалов (теперь 26-летний нападающий будет выступать за греческий ПАОК, который участвует в квалификации Лиги чемпионов. — «Газета.Ru»).

По игре Соболеву больше подходит ЦСКА. Думаю, он будет там играть: конкуренции меньше», — сказал Тарханов.

Специалист отметил, что в случае перехода в «Зенит» у Соболева будет намного меньше игрового времени, так как ему будет сложно выиграть конкуренцию в атакующей линии петербуржцев.

В сезоне-2023/24 Соболев сыграл за «Спартак» в 34 матчах и записал на свой счет 10 забитых мячей и девять результативных передач.

Контракт нападающего с красно-белыми действует до 30 июня 2026 года.

Ранее переход воспитанника «Спартака» в «Зенит» назвали большой ошибкой.