Переход воспитанника «Спартака» в «Зенит» назвали большой ошибкой

Бывший футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров заявил, что Зелимхан Бакаев может вернуться на высокий уровень игры в подмосковных «Химках», куда он перешел из стана сине-бело-голубых на правах аренды. При этом он отметил, что Бакаев зря присоединился к «Зениту» в 2022 году. Слова Угарова приводит Legalbet.

«В «Химках» у него есть шанс реанимировать карьеру. Однако тут все будет зависеть от того, в каком он состоянии. Потому что в России он уже год не играл, а уровень футбола в Эмиратах мне не понятен», — сказал Угаров.

Бакаев принадлежит «Зениту», однако в сезоне-2023/24 на правах аренды выступал за клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Угаров заявил, что воспитаннику московского «Спартака» не стоило покидать родной клуб и переходить в «Зенит».

«Думаю, он очень сильно переоценен и просто не смог выдержать конкуренцию в петербургской команде. Поэтому Зелимхану не стоило переходить в «Зенит», играл бы себе спокойно в «Спартаке» и играл», — сказал Угаров.

Бакаев выступал за молодежные команды «Спартака» с 2007 по 2014 год, а затем числился в главной команде до 2022 года.

Ранее чемпиону России по боксу выбили глаз в драке.