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Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в теннисе с 1992 года

Мирра Андреева станет самым молодым призером ОИ в теннисе с 1992 года

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Edgar Su/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева станет самым молодым призером Олимпийских игр с 1992 года.

Сейчас Андреевой 17 лет. В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне золото выиграла американка Дженнифер Каприати. Тогда ей было 16 лет.

Андреева вместе с Дианой Шнайдер пробилась в финал парного олимпийского турнира, в котором россиянки сыграют с итальянской парой Ясмин Паолини/Сара Эррани.

Церемония открытия Игр состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Андреева рассказала, как часто бывает в России.

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