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IBA наградит пострадавших от проваливших гендерные тесты боксеров, как за золото Игр

Пострадавших от проваливших гендерные тесты боксеров наградят, как за золото Игр

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tina_kandelaki/Global Look Press

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил в своем Telegram-канале, что пострадавших от проваливших гендерные тесты боксеров наградят, как за золото Олимпиады.

«IBA наградит пострадавших спортсменок в боксе так же, как за первое место в Олимпиаде. Мы будем защищать всех от гендерной дискриминации», — сказал Кремлев.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф из Алжира уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

2 августа тайванская боксерша Линь Юйти одолела в рамках олимпийского турнира представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову.

Хелиф и Юйти провалили гендерный тест в 2023 году.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Дмитрий Песков заявил о девальвации олимпийского движения.

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