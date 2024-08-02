В Усть-Каменогорске умер 19-летний хоккеист

Вратарь молодежной команды хоккейного «Торпедо» из Усть-Каменогорска Иван Пыленок умер в возрасте 19 лет, сообщает сайт казахстанской команды.

Пыленок почувствовал себя плохо во Дворце спорта. Голкиперу была оказана первая медицинская помощь врачами и сотрудниками дворца спорта. Пыленок скончался в больнице.

«Хоккейный клуб «Торпедо» выражает искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана», — говорится в сообщении.

Ранее вратарь эквадорской «Барселоны» из города Гуаякиль Джастин Корнехо ушел из жизни в возрасте 20 лет.

Подробности случившегося не сообщаются. Однако местные СМИ раскрывают детали. По их данным, спортсмен упал у себя дома в душе и сильно ударился головой. Он был обнаружен без сознания и экстренно доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли его спасти, он скончался на следующий день.

Ранее умер 52-летний автор первого хет-трика сборной России Сергей Березин.