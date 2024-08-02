В ФФККР уверены, что российские фигуристы были сильнейшими на ОИ 2022 года

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сохранить за сборной России бронзу командного турнира Олимпиады 2022 года, выразив уверенность в том, что российские фигуристы были сильнейшими на тех Играх, передает сайт организации.

«ФФККР искренне благодарит всех, кто боролся и отстаивал интересы наших спортсменов. Мы уверены в том, что олимпийская команда России была сильнейшей в Пекине», — говорится в заявлении.

2 августа было CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. CAS отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

Россияне не были приглашены в Париж на церемонию вручения медалей, запланированную 7 августа.

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