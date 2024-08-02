В трансляции Олимпиады перепутали флаги СССР и России

Организаторы трансляции по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже ошибочно поставили в графике российский триколор вместо флага СССР.

Перед началом соревнований по метанию молота появилась графика с указанием мирового и олимпийского рекордов.

Напротив имени рекордсмена мира Юрия Седых (86,74 м) появился флаг СССР. Это достижение было установлено в 1986 году. А возле фамилии олимпийского рекордсмена Сергея Литвинова (84,80 м) ошибочно был показан российский триколор. Литвинов поставил свой рекорд в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в трансляции на Олимпиаде показали российский флаг.