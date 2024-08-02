Словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде-2024

Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание после квалификационного заплыва на 200 м комплексным стилем на Олимпиаде-2024. Спортсменка была эвакуирована со стадиона в кислородной маске, сообщает AFP.

2 июля Потоцкая показала 23-й результат в квалификации. При выходе из бассейна 21-летняя спортсменка потеряла сознание. Ей была оказана экстренная помощь, после чего эвакуировали со стадиона в кислородной маске.

«Сейчас она в сознании, но мы ждем новой медицинской информации», — заявили организаторы соревнований.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что российская пловчиха удивлена некоторыми слабыми результатами на ОИ.