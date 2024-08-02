Россиянка Бладцева не смогла завоевать медаль в соревнованиях по прыжкам на батуте на ОИ

Имевшая хорошие шансы на призовое место россиянка Анжела Бладцева не смогла завоевать медаль в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024.

Победила в соревнованиях представительница Великобритании Брайони Пейдж с результатом 56,480 балла. Серебряную медаль завоевала белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская (56,060), бронза у канадки Софьян Мето (55,650).

Бладцева допустила несколько помарок и стала пятой с результатом 55,020 балла. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в Кремле оценили поединок провалившей гендерный тест боксерши.