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Теннисистка Андреева рассказала, как часто бывает в России

Теннисистка Андреева рассказала, как часто ей удается приезжать в Россию

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Edgar Su/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как часто ей удаётся побывать в России в тяжелом соревновательном графике. Слова 17-летней спортсменки передает «Чемпионат».

«Стараюсь каждый год. Обычно это удаётся после азиатской серии турниров — из Пекина есть прямой рейс в Красноярск. В прошлом году так и получилось — из Гонконга в Пекин, а оттуда восемь часов прямым рейсом до Красноярска. Провела дома три недели. В этом году получится также, надеюсь», — рассказала Андреева.

В четвертьфинальной встрече на Олимпиаде-2024 Андреева в паре с россиянкой Дианой Шнайдер обыграли победительниц Игр в Токио теннисисток из Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 7:5. Следующим соперником россиянок станут спортсменки из Испании Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо.

Ранее бывшая теннисистка раскрыла секрет успеха Шнайдер и Андреевой на Олимпиаде.

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