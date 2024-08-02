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Итальянка, которая снялась с боя против провалившей гендерный тест соперницы, покинет бокс

Итальянская боксерша Карини покинет спорт после поражения на ОИ от Хелиф

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Global Look Press

Итальянская боксерша Анджела Карини, которая снялась с поединка против провалившей гендерный тест алжирки Иман Хелиф, покинет спорт. Слова спортсменки приводит La Stampa.

«Я не проиграла, но я сдалась как зрелый человек. Сейчас я говорю «чао» боксу», — заявила Карини, для который нынешние Игры были первыми. В ее активе две серебряные медали мирового и европейского первенств.

Также она рассказала, что после удара соперницы почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. Для итальянки Олимпиада-2024 была первой в карьере.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест в 2023 году на чемпионате мира в Индии. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.

1 августа Карини отказалась от продолжения поединка против Хелиф уже на 47-й секунде.

Ранее международная ассоциация бокса отреагировала на инцидент с Хелиф на ОИ.

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