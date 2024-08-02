Миранчук успешно прошел медосмотр в «Атланте»

Российский полузащитник Алексей Миранчук успешно прошел медосмотр перед переходом в американский клуб «Атланта Юнайтед». Слова пресс-службы команды приводит ТАСС.

«Алексей Миранчук прошел медицинский осмотр перед трансфером, он полностью здоров. Сейчас мы работаем над его разрешением на работу. Как только он его получит, он сможет въехать в страну», — заявили в клубе.

«Атланта Юнайтед» объявила о трансфере российского игрока 30 июля.

Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году. Алексей не покидал клуб до своего перехода в «Аталанту».

Ранее экс-футболист назвал переход Миранчука в «Атланту» супертрансфером.