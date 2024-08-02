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Бывшая теннисистка раскрыла секрет успеха Шнайдер и Андреевой на Олимпиаде

Экс-теннисистка Морозова раскрыла секрет успеха Шнайдер и Андреевой на Олимпиаде

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Phil Noble/Reuters

Бывшая теннисистка, победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова раскрыла секрет успеха россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, выступающих в парном женском разряде на Олимпиаде-2024. Слова экс-игрока приводит RT.

«Они действуют с молодым задором. Однако без таланта ничего не получится, какой бы настрой у тебя не был. К счастью, девушки им не обделены. Они уже входят в топ-25 рейтинга WTA. Понимаете, как высоко они взлетели? От таких мастеров можно ожидать всего», — заявила Морозова.

В четвертьфинальной встрече Андреева и Шнайдер обыграли победительниц Игр в Токио теннисисток из Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 7:5. Следующий соперник россиянок — испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо.

И Андреева, и Шнайдер уже завершили выступление в одиночном разряде. Андреева проиграла также в миксте, она выступала с Даниилом Медведевым.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее американская теннисистка пожаловалась на условия на Олимпиаде-2024.

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