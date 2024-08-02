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Международная ассоциация бокса выступила с заявлением об инциденте на ОИ

Международная ассоциация бокса отреагировала на инцидент с Хелиф на ОИ

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imane_khelif_10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Международная ассоциация бокса (IBA) выступила с заявлением по поводу инцидента на Олимпиаде в Париже. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

«Мы осуждаем несоответствия в допуске к участию в соревнованиях по боксу. Напоминаем, что Иман Хелиф и Линь Юйтин после тестирования не соответствовали требуемым критериям допуска для участия в женской категории наших соответствующих мероприятий», — написано в заявлении.

Также в IBA сказали, что мечты женщин не должны быть отняты неправильно поступающими организациями.

«Роль судьи на ринге — обеспечение безопасности боксёра. Как это можно сделать, если боксёр не соответствует критериям допуска к соревнованиям?», — добавили в организации».

Итальянская боксерша Анджела Карини, выступавшая на Олимпийских играх в категории до 66 кг, сдалась на 47-й секунде поединка против алжирки Иман Хелиф. Представительница Алжира на чемпионате мира 2023 года в Индии не смогла пройти гендерный тест. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее МОК назвал IBA виновным в ситуации с допуском на Хелиф на ОИ.

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