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Раскрыто главное преимущество нового тренера «Спартака»

Защитник Рябчук заявил, что Станкович хорошо доносит идеи до игроков «Спартака»

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Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук высоко отозвался о работе с новым главным тренером команды Деяном Станковичем, который возглавил коллектив перед сезоном-2024/25. Слова Рябчука приводит Legalbet.

«Станкович очень сконцентрирован на своих идеях. Он постоянно общается с командой, говорит, что хочет видеть от нас. Самое главное, что он доносит все свои мысли до игроков, поэтому сейчас все хорошо», — сказал Рябчук.

Защитник подчеркнул, что ему комфортно работать с 45-летним сербским специалистом.

На старте нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Однако красно-белые смогли исправиться в следующем туре и победили «Химки» со счетом 3:1.

Голами за «Спартак» отличились Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич.

Также красно-белые разгромили «Динамо» в Кубке России (3:0).

Ранее игрока сборной России признали пригодным для игры в Европе.

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