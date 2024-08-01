Испанская триатлонистка назвала позором олимпийские заплывы в Сене

Испанская триатлонистка Мариам Касильяс назвала позором олимпийские заплывы в Сене, передает Marca.

«Организаторы уверили нас, что принимаются все меры по охране нашего здоровья. Если бы они подумали о нас, у них был бы реальный план Б. Мы в некотором роде клоуны в цирке», — сказала Касильяс.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Мария Захарова обвинила иностранных спортивных чиновников в цинизме.