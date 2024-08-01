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Мостовой назвал астрономической сумму трансфера футболиста Угальде

Мостовой считает сумму трансфера костариканца Угальде неоправданно высокой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший российский футболист, экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что сумма трансфера нападающего красно-белых Манфреда Угальде неоправданно высока. Слова экс-игрока приводит «Чемпионат».

«По тем играм, в которых он участвовал, понятно, что он неплох технически, резкий, быстрый и хорошо обращается с мячом. Угальде — зависимый форвард, которому проще играть в паре с большим нападающим. А в игре с «Динамо» он был потерян среди защитников соперника. Спасибо Лещуку, который дал ему забить этот мяч. Но Угальде ещё нужно время, потому что та сумма, которая была заплачена за него, до сих пор кажется астрономической», — заявил Мостовой.

Угальде перебрался в «Спартак» из чемпионата Нидерландов, где выступал за «Твенте», в январе этого года. Красно-белые заплатили за его приобретение €13 млн. Футболист забил в двух последних матчах подряд — с «Химками» и «Динамо». Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что футболист Георгий Джикия может стать игроком «Крыльев Советов».

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