Футболист Джикия может стать игроком «Крыльев Советов»

Бывший игрок «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в клубе «Крылья Советов» из Самары. Об этом сообщает Metaratings.

Источник сообщает, что футболист не спешит с принятием решения по поводу своего будущего и рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры, выбирая лучший.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», замкнуло тройку сильнейших московское «Динамо». На старте текущего сезона «Спартак» уступил «Оренбургу» и обыграл «Химки».

Ранее сообщалось, что Глава РПЛ назвал Джикию и Артема Дзюбу настоящими звездами.