Матвиенко заявила, что Олимпийские игры в Париже могут стать самыми позорными в истории

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Олимпийские игры в Париже могут войти в историю как самые позорные. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что Олимпийские игры во Франции – это игры, где исчез дух олимпизма, это игры политизированные, это игры, где на первое место становятся права трансгендеров и так далее, где нет настоящего духа состязательности. Назвать их Олимпийскими играми сложно. Я думаю, что они войдут в историю как самые позорные Олимпийские игры за все годы олимпийского движения», — заявила Матвиенко.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Мария Захарова обвинила иностранных спортивных чиновников в цинизме.