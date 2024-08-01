Николич назвал поражение от «Краснодара» хорошей игрой

Главный тренер московского ЦСКА сербский специалист Марко Николич прокомментировал матч с «Краснодаром» в Кубке России, в котором армейцы уступили с минимальным счетом. Слова наставника приводит официальный сайт московского клуба.

«Хорошая игра для начала сезона — особенно учитывая, что это кубковая встреча, где у обеих команд было много замен. В матче было много динамики, борьбы, интенсивности. Первый тайм получился не самым качественным, но и там было три-четыре очень хороших голевых момента. Во втором тайме после замен команда начала играть по-другому, и это уже было похоже на нашу игру. Футболисты давили и создавали моменты. К сожалению, забить так и не получилось», — сказал Николич.

«Краснодар» обыграл московский ЦСКА в матче первого тура групповой стадии Кубка России. Матч проходил на стадионе «Краснодар», матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Ранее «Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России.