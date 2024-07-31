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Выступающая за Францию россиянка завоевала серебро ОИ

Выступающая за Францию россиянка Кирпичникова завоевала медаль на ОИ в плавании

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Александр Щербак/ТАСС

Ранее выступавшая за сборную России пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 на 1500 метров вольным стилем в составе сборной Франции.

24-летнюю россиянку смогла опередить только американка Кэйти Ледеки, которая установила новый олимпийский рекорд.

Кирпичникова выступала за сборную России до 2023 года. Она пять раз побеждала на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг Олимпиады.

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