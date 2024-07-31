Хабиб заявил, что его братья «наступают во всех организациях»

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проанонсировал выступление своих братьев на будущих турнирах. Соответствующий пост опубликован в социальных сетях спортсмена.

«Младшие выступят 7 сентября в Сан-Диего на турнире Bellator. Наступаем во всех организациях, и везде есть чемпионы и претенденты. Вам придется признать успех нашей команды», — заявил Нурмагомедов.

Ранее федеральная налоговая служба наложила арест на счета спортсмена.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Россиянин провел в смешанных единоборствах 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее боец Конор Макгрегор заявил, что Хабиб больше не представляет Россию.