Захарова обвинила спортивных чиновников в цинизме

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила иностранных спортивных чиновников в цинизме. Сообщение опубликовано в ее социальных сетях.

«Выходит, что когда либеральные демократии уничтожают себе не подобных, то это, по мнению МОК, не является поводом. А когда либеральным демократиям не с руки воевать, сразу вводятся санкции и давление по линии МОК. После чудовищного заявления со стороны МОК в адрес палестинцев, которые гибнут десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от такого уровня цинизма купленных Западом спортивных чиновников», — написала Захарова.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что на планете проходит множество военных конфликтов, поэтому организация не может обращать внимание на каждый и не будет смешивать спорт с политикой.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее триатлониста вырвало после финиша заплыва на Олимпиаде-2024.