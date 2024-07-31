Макрон отреагировал на заплыв по Сене в рамках триатлона на Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X оценил проведение плавательной части триатлона на летних Олимпийских играх — 2024 в реке Сена.

«Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: в Сене можно плавать. Сказочное наследие для жителей Иль‑де‑Франс», — написал Макрон.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме.

Уже известны результаты и женского, и мужского триатлона.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее во Франции назвали заплыв в Сене единственным планом.