Российских фигуристов не пригласили для вручения медалей Олимпиады — 2022

Сборную России по фигурному катанию не пригласили в Париж на церемонию вручения медалей командных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщил представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс, его слова приводит РИА Новости.

«Кто будет участвовать от России, чтобы получить бронзу? Никого, будет вручение золота и серебра», — сказал он.

Церемония вручения перераспределенных медалей состоится 7 августа.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Александр Жулин назвал унижением вручение сборной США золотых медалей ОИ-22.