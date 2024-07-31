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В МИД РФ заявили о цинизме МОК из-за заявления по Палестине и Израилю

Захарова заявила, что цинизм чиновников мирового спорта чудовищен

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса, заявившего, что организация не намерена вмешиваться в конфликт между Палестиной и Израилем. Захарова заявила о цинизме МОК.

«Адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта. Получается, когда либеральные демократии уничтожают себе не подобных, то это, с точки зрения МОК, не повод», — заявила Захарова.

Представители Национального олимпийского комитета Палестины обратились в письме к президенту МОК Томасу Баху с требованием запретить атлетам из Израиля принимать участие в летних Олимпийских играх — 2024, однако Адамс заявил, что никакого отстранения не будет. Между сторонами идет военный конфликт.

Стоит отметить, что МОК после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в США призвали МОК не допустить глумления над христианством.

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