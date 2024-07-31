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Стало известно, состоятся ли соревнования по триатлону в Сене на Олимпиаде

Соревнования Олимпиады-2024 по триатлону с заплывами в Сене состоятся 31 июля

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Pawel Kopczynski/Reuters

Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что соревнования по триатлону, перенесенные из-за загрязненной воды в Сене, состоятся в полном объеме на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Мы поплывем», — сообщила пресс-служба World Triathlon.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания. Рассматривался вариант, что соревнования будут проведены без водной части.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали. Российские триатлонисты в Париж не приехали.

Ранее российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде.

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