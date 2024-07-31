Названа команда, удивившая на старте РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин признался, что на старте Российской премьер-лиги (РПЛ) его удивил новичок турнира — тольяттинский «Акрон». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«А «Акрон» удивил. Но ему еще надо сыграться, потому что пришло много новичков. А так, команда хочет играть в современный, активный футбол. Но с обороной пока туго. Тоже нужно усиление», — заявил он.

В сезоне-23/24 «Акрон» занял третье место в Первой лиге, что принесло команде право сыграть стыковые матчи за возможность выступать в Российской премьер-лиге. Соперником тольяттинского клуба стал екатеринбургский «Урал»: первую игру «Акрон» выиграл со счетом 2:0, проиграл второй матч — 1:2 и по сумме двух игр поднялся в РПЛ.

«Акрон» вышел в Российскую премьер-лигу впервые в своей истории.

В первом туре чемпионата России «Акрон» сразится со столичным «Локомотивом» в матче-открытии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников». А во втором туре с результатом 2:0 одолел воронежский «Факел».

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