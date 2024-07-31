Медведев пожаловался на жаркую погоду во время матча на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев пожаловался на жару, которая стояла во время его матча на Олимпийских играх — 2024 против представителя Австралии Себастьяна Офнера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Жару не любит никто. Может, из ста игроков есть десять, кто рожден с определенным типом метаболизма и им чуть легче ее переносить. Уже в конце я видел, что Офнер плохо двигался, он и мне самому было тяжело, поэтому старался доигрывать, как мог», — заявил Медведев.

Игра началась около 21:30 по местному времени, однако температура воздуха держалась на отметке около +35 градусов. Встреча, которая продлилась всего 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:2.

За выход в четвертьфинал олимпийского турнира Медведев сразится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

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