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В США призвали МОК не допустить глумления над христианством

Сенаторы США потребовали от МОК не допустить вновь глумления над христианством

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Yao Qilin/Global Look Press

Группа американских сенаторов-республиканцев направила письменное обращение к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, выразив протест против произошедшего на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024. Об этом пишет РИА Новости.

«Наше обращение касается вульгарного глумления над христианской верой, продемонстрированное на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Игры должны объединять людей всех стран, рас и вероисповеданий. На мероприятии, призванном объединить мир, нет места антихристианскому фанатизму», — указано в письме.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвуют 15 спортсменов из России.

Ранее рекордсмен мира из Швеции отказался жить в олимпийской деревне.

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