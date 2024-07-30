Рекордсмен мира из Швеции отказался жить в олимпийской деревне

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис отказался жить в Олимпийской деревне на Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Expressen.

Капитан сборной Швеции Кайса Бергквист рассказала, что спортсмен нашел более подходящее жилье.

«Он профессионал до мозга костей, и у него потребности, которые надо уважать. Ему нужно подготовиться как можно лучше», — заявила она.

Дюплантис — чемпион летних Олимпийских Игр в Токио, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции прошли в 2021 году. Ему принадлежит мировой рекорд — 6,24 метра.

Ранее от жизни в олимпийской деревне отказался российский теннисист Даниил Медведев, который, как и все приехавшие на Игры российские атлеты, выступает в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее актер, сыгравший голого синего бога на открытии Игр, извинился за свою роль.