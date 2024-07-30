Названа причина переезда Миранчука в США

Российский футболист Алексей Миранчук перешел в американский клуб «Атланта Юнайтед» не для развития, а для того, чтобы жить в США. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал агент Дмитрий Селюк.

«Естественно, в Америке ему будет играть полегче, учитывая, что класс футбола там ниже, чем в Италии. Обсуждать, почему он туда ушел, не зная цифр, сложно. Мы же не знаем, какую ему зарплату дали. Он точно туда не пошел за развитием. Думаю, просто выбрал страну», — заявил Селюк.

Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году. Алексей не покидал клуб до своего перехода в «Аталанту».

Ранее новый клуб Миранчука назвали одним из самых развитых в США.