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Жена экс-футболиста Тарасова показала грудь в бикини

Жена экс-футболиста Тарасова Костенко показала фигуру в купальнике

Анастасия Костенко, супруга бывшего российского футболиста Дмитрия Тарасова, на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новой видеозаписью.

Костенко, которая сама себя снимает в зеркало, позирует в раздельном открытом купальнике.

15 февраля 2024 года у Костенко и Тарасова родился четвертый ребенок. 22 марта Костенко в своих социальных сетях поделилась, что попала в больницу вместе с младшим ребенком.

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов четверо детей. Всего российский футболист был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой, детей у пары не было.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Также в своей карьере он провел несколько матчей за сборную России.

Ранее американская ринг-герл выложила фото из постели без бюстгальтера.

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