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«Мы уходим от политики»: МОК отказался вмешиваться в конфликт Палестины и Израиля

МОК не вмешивается в конфликт Палестины и Израиля, уходя от политики

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) не вмешивается в конфликт между Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Израиля и Палестины. Об этом заявил на пресс-конференции представитель МОК Марк Адамс, подчеркнувший, что организация старается уйти от политики.

«В мире, в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать. Наша профессия — спорт, мы уходим от политики», — заявил Адамс.

Представители НОК Палестины обратились в письме к президенту МОК Томасу Баху с требованием запретить атлетам из Израиля принимать участие в летних Олимпийских играх — 2024. Между сторонами идет военный конфликт.

Стоит отметить, что МОК после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее вторая ракетка мира сенсационно проиграла на Олимпиаде.

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