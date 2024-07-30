Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Что-то его понесло»: Тарасова раскритиковала Губерниева за слова про неспортивную Россию

Тарасова раскритиковала Губерниева, назвавшего Россию неспортивной страной

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не согласилась со словами журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, назвавшего Россию неспортивной страной. Ее слова приводит Sport24.

«Что-то Губерниева понесло! Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?! Спортом занимаются даже те, кто больше никуда не ходит», — заявила Тарасова.

Свой пост Губерниев опубликовал 29 июля.

«Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться», — написал Губерниев.

«Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен», — написал в комментариях один из подписчиков.

«Идиот, я в Вологде», — ответил Губерниев.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Николай Валуев резко ответил Губерниеву на заявление о неспортивной России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами