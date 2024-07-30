«Что-то его понесло»: Тарасова раскритиковала Губерниева за слова про неспортивную Россию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не согласилась со словами журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, назвавшего Россию неспортивной страной. Ее слова приводит Sport24.

«Что-то Губерниева понесло! Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?! Спортом занимаются даже те, кто больше никуда не ходит», — заявила Тарасова.

Свой пост Губерниев опубликовал 29 июля.

«Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться», — написал Губерниев.

«Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен», — написал в комментариях один из подписчиков.

«Идиот, я в Вологде», — ответил Губерниев.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Николай Валуев резко ответил Губерниеву на заявление о неспортивной России.