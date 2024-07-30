Андреева о погодных условиях на Олимпиаде-2024: конкретный солнцепек

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о тяжелых погодных условиях на Олимпийском теннисном турнире в Париже. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Я сказала, что особо не ощущаю жару, но сегодня почувствовала. Даже ни ветра, ничего не было. Такой конкретный солнцепек прямо на нас. Поэтому да, было тяжеловато. Еще от этих стульев железных теплом так отдавало. И болбой не мог разобраться с зонтиком», — сказала Андреева.

30 июля Андреева и Диана Шнайдер в первом круге обыграли австралиек Оливию Гадеки и Айлу Томлянович со счетом 6:3, 2:6,10:6. За выход в следующую стадию россиянки поспорят с канадской парой Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования будут идти до 11 августа.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Играх в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов, семеро — теннисисты.

Ранее экс-теннисист Кафельников призвал гордиться атлетами, которые едут на Олимпиаду.